В ЕС опасаются «новой чумы» из-за опасного наркотика

Член ЕП Инселвини заявил, что популярность фентанила может привести к новой чуме.Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини в своем письме к Еврокомиссии (ЕК) заявил, что рост популярности в Евросоюзе (ЕС) наркотика фентанила может привести к новой «черной чуме» в регионе.