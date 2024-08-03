В ЕС опасаются «новой чумы» из-за опасного наркотика

Член ЕП Инселвини заявил, что популярность фентанила может привести к новой чуме.Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини в своем письме к Еврокомиссии (ЕК) заявил, что рост популярности в Евросоюзе (ЕС) наркотика фентанила может привести к новой «черной чуме» в регионе.
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