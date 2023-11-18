Театр абсурда
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Театр абсурда

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Начались блокировки

Начались блокировки

Нас, дорогие товарищи, окружают дегенераты, не желающие понимать самых простейших вещей. Сколько мы говорили о том, что свежекупленный задорого модный ойфон в любой момент может стать кирпичом, что блокировки западной техники – это лишь вопрос времени? Но нет – дегенераты продолжали покупать  И не только ойфоны, но и, например, немецкие автомобили.

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