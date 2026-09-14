Общество перестало прощать мажоров: Сыну нижегородского бизнесмена пришлось ответить за "нищету"

Ещё вчера он снимал себя на капоте разбитой машины и объяснял горожанам, кто они такие. Сегодня — молчит в СИЗО.
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Единичный случай, это еще не "Общество перестало".
Вот когда будут десятки, тогда да.