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Царьград

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Общество перестало прощать мажоров: Сыну нижегородского бизнесмена пришлось ответить за "нищету"

Общество перестало прощать мажоров: Сыну нижегородского бизнесмена пришлось ответить за "нищету"

Ещё вчера он снимал себя на капоте разбитой машины и объяснял горожанам, кто они такие. Сегодня — молчит в СИЗО.

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