Время «дядек» уходит: почему клубы РПЛ всё меньше нуждаются в опытных ветеранах

Несколько дней назад в РПЛ закрылось летнее трансферное окно. Однако у клубов ещё есть пространство для манёвра: до 24 сентября они могут заявлять футболистов, у которых нет на руках действующих соглашений.
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