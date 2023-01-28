Адриатическая лига. «Игокеа» – «Сплит», «Студентски Центар» примет «Скопье»

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги боснийская «Игокеа» – сыграет с хорватским «Сплитом», черногорский «Студентски Центар» примет северомакедонское «Скопье» Адриатическая лига Регулярный чемпионат Игокеа – Сплит Дата проведения 28 января, 19.
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