Силуанов уточнил, как будет пополняться ФНБ и покрываться расходы

При сохранении в этом году цены на нефть Urals в 65 долларов за баррель и курса доллара в 90 рублей, Минфин меньше пополнит ФНБ, но профинансирует все расходы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
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