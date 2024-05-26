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Хабенский удивил зрителей

Хабенский удивил зрителей

Вторая церемония вручения «Премии Художественного театра» молодым деятелям искусства по традиции. Константин Хабенский Анна Темерина Вторая церемония вручения «Премии Художественного театра» молодым деятелям искусства по традиции была полна сюрпризов.

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