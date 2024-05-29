Еще 3 народные тропы благоустроят в Ленинском округе к 1 июня

Новые тротуары оборудуют по трем адресам в Ленинском округе. Дорожки будут готовы к 1 июня. Пешеходные дорожки благоустроят в поселке Развилка: у дома № 44 на пути к автобусной остановке «Храм» и у дома № 40 на пути к школе.
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