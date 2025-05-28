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Зеленский хочет бить дронами по РФ до 500 раз в день, применяя новую тактику налетов

Зеленский хочет бить дронами по РФ до 500 раз в день, применяя новую тактику налетов

Военный блогер Юрий Подоляка заявил о том, что ВСУ намерены наступать на юго-западе Брянской области.

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