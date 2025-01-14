Политолог о конкурсе соцархитекторов: «Поможет сделать жизнь россиян лучше»

В России пройдет конкурс социальных архитекторов. Об этом 14 января на площадке Национального центра «Россия» объявил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
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