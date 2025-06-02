"Это не мы, это нацики". Это мы услышим завтра на переговорах о подрыве поездов под Брянском?

Если завтра в Стамбуле российско-украинские переговоры все-таки состоятся и наши переговорщики во главе с Мединским спросят противоположную сторону - что это было? Как вы пошли на подрывы мостов в Брянской и Курской областях и мирных гражданских поездов, перевозивших ни какие-то там снаряды, а людей - женщин и детей, то я прям вижу какой будет ответ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Неожиданная ‘крыша’: силовики были ошеломлены, узнав, кому позвонил иноземный торговец для решения проблем на нелегальном рынке
- Жесткие слова Василия Шукшина в назидание зумерам, которым не нравится сегодняшняя жизнь
- Может, почку продадите?: Хинштейн предложил неожиданный выход подрядчику школы с рухнувшим потолком
Свежие комментарии