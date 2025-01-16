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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по очкам (1044), опередив Курри. Гретцки лидирует с 1669 баллами

«Ойлерс» одержали победу над «Миннесотой» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 28-летний капитан канадского клуба Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 1».

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