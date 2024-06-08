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Федерацию шахмат России исключили из FIDE на два года

Федерацию шахмат России исключили из FIDE на два года

В ФШР считают это решение политически мотивированным и дискриминационным. Комиссия по этике FIDE мотивировала свою позицию тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФКомиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) лишила Федерацию шахмат России членства в организации сроком на два года.

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