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Курские новости

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22 новых автобуса поступили в Курск по нацпроекту

22 новых автобуса поступили в Курск по нацпроекту

Новые автобусы рассчитаны на 113 пассажиров, а еще четыре малых автобуса выйдут на межмуниципальные маршруты.

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