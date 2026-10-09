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Мировое обозрение

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Суд Латвии отменил приговор Елене Крейле за демонстрацию российской символики

Суд Латвии отменил приговор Елене Крейле за демонстрацию российской символики

Главное в тезисах: Отмена приговора: Верховный суд Латвии отменил трёхлетний срок для Елены Крейле, осуждённой за российскую и советскую символику в окнах своего дома.

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