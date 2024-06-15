Медведчук: мирная инициатива Путина - последний шанс сохранить Украину

Глава движения "Другая Украина" и бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью ТАСС заявил, что мирная инициатива, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, является последним шансом сохранить Украину как государство.
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