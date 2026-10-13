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Происшествия

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Владимир Колокольцев посетил Национальный мемориальный комплекс в Исламабаде

Владимир Колокольцев посетил Национальный мемориальный комплекс в Исламабаде

«Программа визита Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской  Федерации Владимира Колокольцева в Исламабаде началась с посещения Национального мемориального комплекса «Монумент Пакистана», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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