Полиция проверила сразу несколько строек на территории Ленобласти

Были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России и Спецполка полиции провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства на нескольких строительных площадках в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленинградской области.