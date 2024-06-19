Полиция проверила сразу несколько строек на территории Ленобласти

Были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России и Спецполка полиции провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства на нескольких строительных площадках в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленинградской области.
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