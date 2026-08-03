ЦСКА покупает забивного бразильца, у Сафонова появится новый конкурент в «ПСЖ». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в РоссииУрозов успешно прошел медосмотр в «Рубине»AP/TASSКак стало известно Sport24, защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Рубин».
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