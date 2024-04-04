Замглавы МИД Грушко: заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимы

Эти идеи были дезавуированы и в штаб-квартире НАТО Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских военнослужащих на Украину недопустимы, особенно в условиях напряженной военно-политической обстановки в Европе, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.