Замглавы МИД Грушко: заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимы

Эти идеи были дезавуированы и в штаб-квартире НАТО Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских военнослужащих на Украину недопустимы, особенно в условиях напряженной военно-политической обстановки в Европе, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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