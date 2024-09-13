НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

1 подписчик

В Орловской области железнодорожники провели более 30 профилактических рейдов

В Орловской области железнодорожники провели более 30 профилактических рейдов

Для повышения безопасности граждан в январе-августе 2024 года в Орловской области железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели 36 профилактических рейдов, в ходе которых выявлено свыше 50 нарушителей, ликвидировано пять несанкционированных проходов через пути.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх