В Орловской области железнодорожники провели более 30 профилактических рейдов

Для повышения безопасности граждан в январе-августе 2024 года в Орловской области железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели 36 профилактических рейдов, в ходе которых выявлено свыше 50 нарушителей, ликвидировано пять несанкционированных проходов через пути.