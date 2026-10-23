Завершилась агитация перед выборами, которые пройдут 25 октября в Сербии. Основные конкуренты – «Объединенная Сербия» экс-президента Александра Вучича и поддерживаемый из Брюсселя оппозиционный «Студенческий список».
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