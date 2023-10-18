В доме на улице Соловьиная Роща отремонтировали двери

Сотрудники специализированной организации провели работы по ремонту дверей в доме на улице Соловьиная Роща Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники управляющей компании закрытого акционерного общества «Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа».