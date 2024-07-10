ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Задержан гражданин России 1994 года рождения, который через курьеров организовал доставку трех взрывных устройств, передает РИА Новости.
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