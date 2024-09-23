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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь Курской области

Украинская армия была разгромлена вместе с боевой техникой Десантники из состава группировки войск «Север» пресекли попытку украинской армии вклиниться вглубь территории Курской области и полностью их разгромили вместе с боевой техникой в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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