Минобороны РФ: Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь Курской области

Украинская армия была разгромлена вместе с боевой техникой Десантники из состава группировки войск «Север» пресекли попытку украинской армии вклиниться вглубь территории Курской области и полностью их разгромили вместе с боевой техникой в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.