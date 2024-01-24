Сенатор Тьюн раскритиковал пограничную политику США при Байдене

Сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Джон Тьюн заявил, что пограничная политика действующего президента Джо Байдена заключается в том, чтобы "задержать и отпустить" мигрантов, в то время как республиканцы хотят кодифицировать закон в этом вопросе.