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Крымская газета

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До конца выполнили свой долг: 11 лет назад крымские беркутовцы приняли на себя удар нацистских банд

До конца выполнили свой долг: 11 лет назад крымские беркутовцы приняли на себя удар нацистских банд

18 февраля 2014 года на киевском майдане погибли сотрудники подразделения «Беркут» из Крыма старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин.

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