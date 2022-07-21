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Оппозиция Армении призвала избавить республику от действующих властей

Оппозиция Армении призвала избавить республику от действующих властей

Избавить Армению от нынешних властей должно оппозиционное движение «Сопротивление», заявил координатор движения, депутат от блока «Армения» Ишхан Сагателян 21 июля на своей странице в «Facebook» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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