Мизогиния: причины презрения и ненависти к женщинам

Мизогиния это термин обозначающий убеждения связанные с ненавистью и отвращением к женскому полу. Проявляется в форме дискриминации, эмоционального и физического насилия, ограничения прав, обесценивания и оскорблений.
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