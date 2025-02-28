ФСБ раскрыла план покушения на крымского митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Крымского Тихона. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, по подозрению в подготовке преступления были задержаны два человека – россиянин и гражданин Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии