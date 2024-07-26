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Израиль предупредил Францию об угрозе терактов во время Олимпиады

Израиль предупредил Францию об угрозе терактов во время Олимпиады

Сообщение главе МИД Франции направил руководитель МИД Израиля.Глава МИД Израиля Исраэль Кац направил своему французскому коллеге Стефану Сожурне сообщение о возможных терактах в Париже во время проведения Олимпиады.

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