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Мировое обозрение

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В США напечатали девятиметровое судно, развивающее скорость до 75 км/ч

В США напечатали девятиметровое судно, развивающее скорость до 75 км/ч

Американские инженеры напечатали на 3D-принтере девятиметровый катер, способный разгоняться почти до 75 км/ч.

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