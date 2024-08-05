5 августа в народном календаре отмечается день Трофима Бессонника. Можно: ✔️много работать – рекомендуется от зари и до заката)))) ✔️собирать калину и малину ✔️на ночь под подушку положить железный ключ от входной двери – оберег от нечисти ✔️умываться соком калины — для пущей красоты Нельзя: ➖женатым мужчинам пробовать ягоды из рук чужой женщины – 5 августа это сработает как приворот ➖долго спать, бездельничать и лениться – к застою в делах и финансах ➖рубить и ломать ветки калины – к личным несчастьям ➖ жадничать и проявлять меркантильность – к финансовым убыткам ➖работать в полдень – "заработаете" солнечный удар или упадок сил ➖давать кому-то пробовать варенье, которое варите на зиму – заготовки испортятся.