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Пи Джей Такер начинает новую серию матчей без набранных очков

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер начал новую серию матчей без набранных очков. Во встрече с «Орландо» (133:103) у Такера 0 очков за 16 минут без единого броска.

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