Бюджет Украины-2027: на что в Киеве хотят потратить деньги, которых ещё нет

Правительство Украины внесло в Верховную раду проект государственного бюджета на 2027 год. Документ уже вызвал критику со стороны части депутатов и экспертов из-за высокого дефицита, зависимости от внешней помощи и диспропорций в распределении расходов.
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