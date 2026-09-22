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Царьград

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Бюджет Украины-2027: на что в Киеве хотят потратить деньги, которых ещё нет

Бюджет Украины-2027: на что в Киеве хотят потратить деньги, которых ещё нет

Правительство Украины внесло в Верховную раду проект государственного бюджета на 2027 год. Документ уже вызвал критику со стороны части депутатов и экспертов из-за высокого дефицита, зависимости от внешней помощи и диспропорций в распределении расходов.

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