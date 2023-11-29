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«Ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «Чисто Питер». Ну и кто тут после такого «бомжи»?» Радимов ответил форварду «Народной Команды» Стронгу

«Чисто Питер» проведет 10 декабря медиафутбольный турнир «Чисто Кубок», в котором сыграет с «Амкалом», ФК «10» и «БроукБойз».

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