Спрос нижегородцев на переобучение по нацпроекту «Кадры» вырос вдвое

Более 6 тысяч жителей Нижегородской области подали заявки на бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» в первом полугодии 2026 года «Основная цель программы — подготовить квалифицированных сотрудников, нужных экономике и востребованных сейчас на рынке труда.