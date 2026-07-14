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Нижегородская правда

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Спрос нижегородцев на переобучение по нацпроекту «Кадры» вырос вдвое

Спрос нижегородцев на переобучение по нацпроекту «Кадры» вырос вдвое

Более 6 тысяч жителей Нижегородской области подали заявки на бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» в первом полугодии 2026 года «Основная цель программы — подготовить квалифицированных сотрудников, нужных экономике и востребованных сейчас на рынке труда.

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