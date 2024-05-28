Обновление Эйфелевой башни: цены на входные билеты увеличиваются на 20%

<p>Известный парижский символ, Эйфелева башня, готовится повысить стоимость входных билетов на 20%, чтобы покрыть расходы на реставрацию и возместить финансовые убытки, понесенные во время пандемии COVID-19.
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