Страна и люди

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.12.2022 день

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.12.2022 день

Сводка СВО: Российские войска сорвали атаку ВСУ к северу от Кременной и уничтожают ДРГ на Лисичанском направлении В течение дня 3 декабря и вечера 2 декабря украинские вооруженные силы пытались атаковать на Краснолиманском и Донецком направлениях.

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