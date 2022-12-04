ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.12.2022 день

Сводка СВО: Российские войска сорвали атаку ВСУ к северу от Кременной и уничтожают ДРГ на Лисичанском направлении В течение дня 3 декабря и вечера 2 декабря украинские вооруженные силы пытались атаковать на Краснолиманском и Донецком направлениях.