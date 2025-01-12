Нужен ли Вам Bitcoin после 2024-го года?

Рост криптовалюты в 2024 году, завершившийся на отметке около 94 000 долларов после начала года в районе 40 000 долларов, был обусловлен несколькими факторами, включая ожидание благоприятной для крипторынка смены политики под руководством Дональда Трампа и одобрение SEC биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в BTC и ETH.