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Глава СВР Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам»

Глава СВР Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам»

Соединенные Штаты рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки Российской Федерации.

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