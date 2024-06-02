Ислам Махачев побеждает Дастина Порье: защита титула UFC в лёгком весе Юлия ЧелкановаРоссийский боец Ислам Махачев одержал победу над американским спортсменом Дастина Порье и успешно защитил свой титул чемпиона UFC в лёгком весе.
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