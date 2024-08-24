Саудовская Аравия завершила строительство масштабного метро Эр-Рияда

Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC Сеть метрополитена Эр-Рияда протяженностью 176 километров включает шесть линий, 84 станции и соединяет все ключевые места Эр-Рияда, в том числе международный аэропорт имени короля Халида.
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