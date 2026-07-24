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Происшествия

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В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков

В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Раменское» задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

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