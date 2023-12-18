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Военэксперт Артамонов. "Нам нужна армия в 2 миллиона. Весной будет мобилизация"

Военэксперт Артамонов. "Нам нужна армия в 2 миллиона. Весной будет мобилизация"

Итак, вот что в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик, а ныне военный эксперт Александр Артамонов: «В ближайший год нас возможно ждет мобилизация - в апреле-мае, потому что наша армия пока недостаточна, чтобы довести СВО до конца, согласно плану, намеченному руководством страны.

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Комментарии
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dmitriev4141 дмитриев
Бить  по мостам и ж\д ?  Как же тогда хохлам будут поступать танки. и вооружение ? Им же воевать надо а танков, боевых машин и б\припасов не мае.
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2 час.
Наталья Романенко
Болтунов и провидцев развелось. пора подключать СМЕРШ
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