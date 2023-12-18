Военэксперт Артамонов. "Нам нужна армия в 2 миллиона. Весной будет мобилизация"

Итак, вот что в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик, а ныне военный эксперт Александр Артамонов: «В ближайший год нас возможно ждет мобилизация - в апреле-мае, потому что наша армия пока недостаточна, чтобы довести СВО до конца, согласно плану, намеченному руководством страны.
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