Военэксперт Артамонов. "Нам нужна армия в 2 миллиона. Весной будет мобилизация"

Итак, вот что в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик, а ныне военный эксперт Александр Артамонов: «В ближайший год нас возможно ждет мобилизация - в апреле-мае, потому что наша армия пока недостаточна, чтобы довести СВО до конца, согласно плану, намеченному руководством страны.