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Царьград

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Организаторы "Тур де Франс" сократили этап из-за пожаров во Франции

Организаторы "Тур де Франс" сократили этап из-за пожаров во Франции

Организаторы "Тур де Франс" и парижская полиция решили сократить финальный 21-й этап до 89 км 26 июля из-за пожаров во Франции.

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