«Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по восстановлению Украины» «Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по восстановлению Украины»Зеленский продолжает колесить по «заграницам» - с одного мероприятия на другое.
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Почему не высмеивают ВАЗа его же профи? Вот он порхает по миру в лике ангелочка, вот он за столом, на котором и на около валяются клочья Стамбульских и Минских соглашений, в открытой двери зЮбры демократии Запада укоризненно разводят руками. И далее в таких же иллюстрациях.
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