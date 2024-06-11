Сергей Дмитриев

Почему не высмеивают ВАЗа его же профи? Вот он порхает по миру в лике ангелочка, вот он за столом, на котором и на около валяются клочья Стамбульских и Минских соглашений, в открытой двери зЮбры демократии Запада укоризненно разводят руками. И далее в таких же иллюстрациях.