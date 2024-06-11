«Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по

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Военные новости ★ спецоперация

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Почему не высмеивают ВАЗа его же  профи?  Вот он порхает по миру в лике ангелочка, вот он за столом, на котором и на около валяются клочья Стамбульских и Минских соглашений,  в открытой двери зЮбры демократии  Запада укоризненно разводят  руками. И  далее в таких же иллюстрациях.
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