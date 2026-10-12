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Станкостроение: инвестиции в сверхпрочные настилы

Станкостроение: инвестиции в сверхпрочные настилы

Компания «МСГ Стан» (входит в строительно-монтажный холдинг MSG, Иваново), производитель металлообрабатывающего оборудования и сверхтяжелых решетчатых настилов, втрое увеличила производственные мощности — с 400 до 1300 тонн в месяц.

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