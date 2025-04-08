Чем дальше тянется время, тем более очевидно, что никакого конструктива президент США Дональд Трамп по украинскому кейсу так и не дал.
Пустой бубен США: по Украине с Трампом больше особо нечего обсуждать
Комментарии
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Геннадий Исаков
Прочитал упомянутую Вами статью. Там речь идет о мастерстве бойца, сбивающего вражеские БПЛА. Молодец боец! Но там ничего не сказано о соотношении дронов у нас и у украинцев. А где написано про соотношение дронов над Курскими полями?
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5 час.
Владимир Мухин
А вот таких друзей, как америкосы лучше не иметь,хотя как недавно сказал представитель США, что японцы для них стали лучшими друзьми после того, как на Японию были сброшены атомные бомбы. Может США добиваются того же от России, чтобы им отправили с доставкой.
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4 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Трамп за мир, но продолжает обеспечивать Украину вооружением и разведданными. Поэтому, пусть засунет свой пацифизм в задницу!
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47 мин.
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