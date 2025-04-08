Пустой бубен США: по Украине с Трампом больше особо нечего обсуждать

Прочитал упомянутую Вами статью. Там речь идет о мастерстве бойца, сбивающего вражеские БПЛА. Молодец боец! Но там ничего не сказано о соотношении дронов у нас и у украинцев. А где написано про соотношение дронов над Курскими полями?

Владимир Мухин

А вот таких друзей, как америкосы лучше не иметь,хотя как недавно сказал представитель США, что японцы для них стали лучшими друзьми после того, как на Японию были сброшены атомные бомбы. Может США добиваются того же от России, чтобы им отправили с доставкой.