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Капитан Грудьев с артиллеристами уничтожили переправу врага с бронированной техникой

Капитан Грудьев с артиллеристами уничтожили переправу врага с бронированной техникой

Капитан Максим Грудьев нес боевое дежурство на пункте управления, когда поступила информация о наведении противником переправы через водную преграду и выдвижении к ней бронегруппы в количестве трех танков и до 10 единиц другой бронированной техники.

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