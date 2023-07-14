Капитан Грудьев с артиллеристами уничтожили переправу врага с бронированной техникой

Капитан Максим Грудьев нес боевое дежурство на пункте управления, когда поступила информация о наведении противником переправы через водную преграду и выдвижении к ней бронегруппы в количестве трех танков и до 10 единиц другой бронированной техники.
Капитан Максим Грудьев нес боевое дежурство на пункте управления, когда поступила информация о наведении противником переправы через водную преграду и выдвижении к ней бронегруппы в количестве трех танков и до 10 единиц другой бронированной техники.
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